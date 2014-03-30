МИД Украины предлагает России провести референдум и дать больше свободы субъектам федерации

"Поучительный и ультимативный тон этих заявлений свидетельствует о том, что как настоящему агрессору России вовсе не нужно никакого урегулирования. Под дулами своих автоматов этот агрессор требует только одного - полной капитуляции Украины, ее раскола и уничтожения Украинской государственности. Именно так и никак иначе расцениваются в Украине условия относительно федерализации, второго государственного языка, референдумов и т.д. Нам искренне жаль, что Министр Сергей Лавров вынужден их озвучивать", - подчеркнули в ведомстве.

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МИД Украины предлагает российской стороне, прежде, чем диктовать свои ультимативные условия суверенному и независимому государству, обратить внимание на катастрофическое состояние и полное бесправие собственных национальных меньшинств, в том числе украинской.

"Почему бы России не наполнить федерализм, который, кстати, зафиксирован в официальном названии государства, реальным, а не декларативным смыслом? Почему бы не дать больше полномочий национальным субъектам федерации, развитие который подавляется сегодня так же жестко, как подавлялся и в царские, и в советские времена? Почему бы не ввести иные, кроме русского, государственные языки, в том числе украинский - язык миллионов граждан России? Почему бы не позволить провести референдумы о широкую автономию, а, в случае необходимости, и о независимости, в национальных субъектах федерации?" - риторически спрашивают в ведомстве.

"Не нужно поучать других. Начните лучше наводить порядок в собственном государстве. У вас же так много проблем", - подчеркнули в украинском МИД.