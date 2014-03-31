Медведев прилетел в Крым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в оккупированный Симферополь (Крым), где в понедельник проведет совещание о социально-экономическом развитии региона.

"В Симферополе. Сегодня здесь правительство обсудит развитие Крыма", - написал Медведев в своем микроблоге "Твиттер". Читайте такжеРимская полиция попыталась защитить Путина от украинцевОтметим, УНИАН на данное мероприятие не приглашен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter