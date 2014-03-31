Медведев прилетел в Крым

11:11, 31 марта 2014
Политика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в оккупированный Симферополь (Крым), где в понедельник проведет совещание о социально-экономическом развитии региона.

Це перші відвідини вищими російськими чиновниками окупованої території

"В Симферополе. Сегодня здесь правительство обсудит развитие Крыма", - написал Медведев в своем микроблоге "Твиттер".

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