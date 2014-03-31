Крымчан начнут призывать на Северный Кавказ с 2017 года

Жители Крыма и Севастополя в 2014 году призываться на военную службу не будут, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"В течение этого года на военную службу они (жители Крыма) призываться не будут", — сказал Шойгу на селекторном совещании, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что призывать крымчан планируется только с 2015 года.

"Предполагается, что служить они будут на Крымском полуострове до конца 2016 года, а в дальнейшем на всей территории Российской Федерации", — заключил Шойгу.