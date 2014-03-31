"Улучшение" по-крымски: хаос в ценах, пустые банки, очереди в несколько дней

Мифом оказались и обещания федерации пенсионерам. Вдвое больше кровных им никто не дал, просто пересчитали в рубли, сообщает ТСН.

Хаос в ценах. Пустые банки и банкоматы. Очереди в несколько дней. Это первые результаты "улучшения" по-крымски. Все радости цивилизации, которые были очевидными, не работают. Свет могут отключить в любой момент. В паспорте адрес, которого не существует. Зарплатная карта - голый кусок пластика. За получкой очереди, как в старом советском кино. Для крымчан - старое кино стало реальностью.

Ольга Кунина без колебаний называет родным городом - Евпаторию, хотя уже 10 лет живет в столице. И настаивает, что будет говорить на камеру на украинском.

"Я хочу остаться с украинским паспортом, я хочу гордиться тем, что я украинка, а не становиться русской по условиям, в которые меня сейчас ставят", - говорит девушка.

Соотечественники Ольги - этнические русские грезили обогатиться сразу после так называемого "референдума". Они хотели продать гражданство за увеличенные пенсии. Но увеличилось - лишь разочарование.

"Мы получили (пенсии - Ред.) в том же размере, только в российских рублях",- рассказывают пенсионеры. И еще с монетами, которые в России уже изымают из обращения. Хаос из-за рублей начался на рынках. В ценах.

"Мы пока не переписывали ценники. Черточка- российские рубли, а сверху - наши. Гривны", - говорит продавщица.

Теперь в Крыму кровные получают только на почте выстояв в очереди, а не свободно в банкоматах или отделениях банков. Получают, кому повезет. Татьяна Федорова свои рубли отвоевала. Но и здесь неудача. Теперь, говорит, нужно переводить их обратно в гривни, чтобы оплатить за квартплату. И терять пенсию на курсе.

Неприятные неожиданности постигли не только пенсионеров. Настоящий удар по карману ждет молодых мам полуострова. Украинское государство, даже в кризис, поддержит помощью в свыше 40 тысяч гривен. Беременная же с российским паспортом в гривнах получит меньше, чем полторы тысячи. И то, если проработала хотя бы 5 месяцев до декрета. Безработным в России заводить детей вообще рискованно: государство не заплатит им ни копейки. Для работниц со стажем более полугода - размер выплаты на детей всецело зависит от зарплаты. А рабочее место, по украинскому законодательству, работодатель сохраняет до трех лет. Тогда, как в России меньше трех месяцев.

Там декрет бывает двух видов: короткий - 84 дня, и очень короткий - 70 дней. Эта новость уже облетела местные СМИ.

Тем временем, в соцсетях с другой стороны возмущаются материковые россияне. Новых сограждан-крымчане откровенно считают нахлебниками.

"Вы, крымчане, ведете себя как будто проститутки!!! У нас, в России, тоже много пенсионеров и инвалидов, и своих проблем хватает. Что вы сделали для России? Или вы просто флажками помахали, водку на концертах попили, а мы вам полные карманы денег насыпим?"

На интернет-форуме крымчане ломают голову, как теперь получить шенген. ЕС предупредило: крымский полуостров это Украина и будет выдавать визы только на основании украинских паспортов.

Впрочем, местных на полуострове теперь не спрашивают, хотят они быть русскими или нет, рассказывает Ольга. Она официально зарегистрирована в Крыму. Но теперь, говорит, чувствует себя бесправным бездомным.

"Я слышала безапелляционное заявление России о крымчанах, которые имеют крымскую прописку, и которые должны появиться и написать соответствующее заявление, о том, что они не хотят становиться гражданами России. Или это произойдет автоматически, а что делать таким людям, как я, которые не хотят иметь российское гражданство, или второе гражданство?" - говорит Ольга.

Юристы советуют гражданам не сдавать украинский паспорт и не отказываться от гражданства.

"Единственным документом на сегодня, который позволяет нам утверждать, что я - это я, - есть паспорт гражданина Украины. Где есть ФИО и на русском, и на украинском. В случае отказа от этого документа, вы теряете вот эту призрачную связь", - говорит юрист.

Юристы констатируют: в настоящее время на полуострове - юридический коллапс, который не закончится, пока статус Крыма окончательно не решится в международных судах. Они могут тянуться годами. Однако, де-факто отделиться от России так просто получится. Там местные референдумы запрещены. И митинги против власти. И даже просто думать иначе.