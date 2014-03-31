Римская полиция попыталась защитить Путина от украинцев

Как сообщает Радио Свобода, в воскресенье украинцы Италии собрались на одной из центральных площадей итальянской столицы, недалеко от Базилики Сан Джованни Латерано, чтобы почтить память Небесной сотни.

Читайте такжеПервомайский Демократический марш в Петербурге будет против захватнической войны и внешней политики РФАктивисты принесли плакат с надписью: «Путин = Гитлер». Инспектор полиции подошел к митингующим и отметил, что такая надпись оскорбляет руководителя суверенного государства. На это замечание возмущены манифестанты ответили, что действия Путина в Крыму являются аналогичными действиям Гитлера в Австрии, и что российская власть, оккупировав Крым, заслуживает на такое определение. За словесную перепалку полиция никого не задержала.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко не считает себя последним диктатором Европы, потому что Владимир Путин уже "переплюнул" его в этом вопросе.