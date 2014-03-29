Лукашенко: Путин переплюнул меня в диктаторстве

Об этом он сказал в интервью Савику Шустеру, показанном в прямом эфире "Шустер LIVE, передает Обозреватель.

Лукашенко считает, что президент России Владимир Путин "переплюнул" его в этом вопросе. "Я ему говорю: "Сейчас ты меня уже переплюнул и слава Богу, что от меня отстанут и на тебя все повесят". Он смеется, и я смеюсь", - рассказал президент Беларуси.

Читайте такжеРоссии плевать на то, признает ли мир Крым в ее составе - Лукашенко

Он также рассказал, что не считает себя диктатором. "Я возможно и был бы диктатором, если бы у меня для этого был ресурс. Для того же, чтобы быть Сталиным, нужно иметь Советский Союз, а притом еще с ядерным оружием. Тогда можно диктовать. Но мы, белорусы, свое место под солнцем хорошо понимаем. Нам бы свое не отдать и защитить, а не еще диктовать кому-то там", - сказал Лукашенко. По словам президента, "нужно быть без мозгов, чтобы себя в Беларуси считать диктатором".