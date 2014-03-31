Россия вернет украинскую субмарину "Запорожье" на буксире – СМИ

При этом, как сообщили ИТАР-ТАСС в штабе Черноморского флота, заниматься транспортировкой, по всей видимости, будут украинские военнослужащие.

"На следующей неделе российские и украинские военные проведут консультации, на которых обсудят, как лучше организовать этот процесс, - сообщил источник агентства. - Ожидается, что буксиры будут украинскими и придут из Одессы".

Подлодка "Запорожье" не пригодна к эксплуатации и добраться до нового места дислокации своим ходом не сможет.

Ранее Черноморский флот России отказался от использования этой субмарины и согласился на передачу ее украинской стороне. Экипажу предложено продолжить службу в составе Черноморского флота.

Подводная лодка "Запорожье была построена в 1970 году, первоначально она входила в состав Северного флота. В 1990 году подлодка была перевезена на Черное море, а в 1997 году вошла в состав военно-морских сил Украины.