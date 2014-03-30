В Запорожье участники Майдана почтили память "Небесной сотни"

Как передает корреспондент УНИАН, около 700 запорожцев, некоторые из которых пришли сегодня на Майдан с детьми, приняли участие в траурном молебне и шествии в память погибших.

Сегодняшняя акция изначально была заявлена, как «Майдан без политики»: на митинге не было флагов политпартий и политических заявлений - участники Майдана вышли на площадь перед ЗОГА только с фотографиями погибших и говорили только об убитых во время столкновений в Киеве – активистах и правоохранителях.

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После молебна в небо над площадью выпустили голубей. Участники акции развернули огромный флаг Украины и флаг Евросоюза, как показатель верности участников Майдана европейским демократическим ценностям и европейскому выбору.