В Москве предлагают диалог ЕС и США относительно федерализации Украины

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Воскресное время", пишет Украинская правда.

Лавров сообщил, что к такому диалогу предлагается привлечь все без исключения политические силы, но "конечно, не вооруженных радикалов".

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По словам Лаврова, итогом этих переговоров должна стать новая Конституция Украины, что "будет гарантировать федеративное устройство, подтвердит и закрепит внеблоковый статус, что обеспечит права всех, кто живет в Украине".

Глава российского МИД подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы каждый регион Украины имел возможность непосредственно выбирать свое руководство, законодательную власть и губернаторов.

"Как показывает практика, унитарное государство в Украине не работает. После каждых выборов президента меняется конституция - то ее делают пропрезидентской, то пропарламентской, то проправительственной. Эта чехарда долго продолжаться не может", - подчеркнул Лавров.

Федерализация, по его мнению, путь к тому, чтобы каждый регион чувствовал себя "комфортно чувствовал, что его права обеспечены.

"Мы к этому готовы с точки зрения тех гарантий, которые внешние игроки могли бы дать украинцам после проведения подобных реформенных преобразований", - сказал дипломат.