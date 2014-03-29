Керри задержался в Европе ради продолжения переговоров об Украине

Он возвращался из Саудовской Аравии в США, когда самолет был отправлен на дозаправку в аэропорту в Ирландии. В этот момент было принято решение и самолет направился не в сторону Америки, а в Париж. Именно там в понедельник возможна встреча Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом пишет ТСН.

В субботу состоялся телефонный разговор Лаврова с Керри. Они договорились продолжить обсуждение кризисной ситуации в Украине. Сам Лавров заявил, что Россия и Запад сейчас "сближают" подходы к этому вопросу.

"Последняя встреча с госсекретарем США Джоном Керри в Гааге и мои контакты с Германией, Францией и рядом других стран показывают, что вырисовывается наполнения возможной совместной инициативы, которая могла бы быть предложена нашим украинским коллегам", - заявил он. Детали инициативы Лавров не конкретизировал.

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В ночь с 28 на 29 марта о ситуации в Украине по телефону поговорили и президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама. После чего пресс-службы руководителей России и США предоставили противоположные отчеты об итогах беседы.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора Владимир Путин рассказал Бараку Обаме о "разгуле экстремистов" в Украине и "предложил рассмотреть возможные шаги международного сообщества по содействию стабилизации обстановки". Зато пресс-служба Белого дома заявила, что президент Барак Обама сообщил Путину о том, что правительство Украины продолжает демонстрировать подход, направленный на снижение напряженности, готовится к демократических выборов и конституционной реформы.

"Президент США настаивает на том, что Россия должна поддерживать этот процесс и избегать дальнейших провокаций вроде наращивания вооруженных сил на границе с Украиной. Президент Обама подчеркнул , что США продолжат поддерживать правительство Украины и народа Украины с целью деэскалации . Глава Белого дома подчеркнул , что улучшение ситуации возможно лишь при условии , что Россия отведет войска и не будет больше нарушать территориальную целостность Украины", - отмечают американцы.