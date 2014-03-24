Керри призвал Лаврова к диалогу с правительством Украины

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента Мари Харф.

"Госсекретарь призвал к деэскалации ситуации и установлению диалога с украинским правительством", - сказала Харф.

"Госсекретарь Керри выразил серьезную обеспокоенность тем, что большие российские силы скопились на границе (с Украиной)", - добавила она. Также, по словам представителя госдепартамента, Керри рассказал Лаврову о санкциях, введенных против России США, и о возможности расширить их на отдельные отрасли российской экономики.

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Она также упомянула о встрече "Большой семерки" на полях саммита по ядерной безопасности в Гааге. "Мы намерены продолжать изолировать Россию от G8. Мы не видим причин встречаться с Россией в рамках G8. Мы продолжим наши действия, если Россия продолжит эскалацию", - уточнила Харф.