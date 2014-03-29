Съезд «Свободы» завершил свою работу

Как сообщал УНИАН, делегаты съезда выдвинули Тягнибока кандидатом в президенты Украины на внеочередных выборах 25 мая.

Также на съезде избран уполномоченный представитель кандидата на пост президента Олега Тягнибока в ЦИК Максим Запаскин.

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Кроме того, на съезде выдвинут кандидатом от ВО “Свобода” в народные депутаты Украины в 83-ом избирательном округе в городе Ивано-Франковск - председатель областной партийной организации Василий Попович. Как известно, по этому округу в парламент прошел Александр Сыч, который сложил депутатские полномочия в связи с назначением вице-премьер-министром.