Освобожденным из плена в Крыму офицерам пообещали награду

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поблагодарил освобожденных из плена офицеров Вооруженных сил за мужество и героизм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом Турчинов сказал во время встречи с военными.

По его словам, армия в Крыму понесла большие потери, но, несмотря на это, наши военные полностью выполнили все задачи, стоявшие перед ними.

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«Вы дали возможность армии подготовиться к защите страны», - подчеркнул Турчинов.

Он сообщил, что правительство сейчас обеспечивает достойные условия для обустройства семей военных.

Турчинов отметил, что офицеры за мужество и стойкость будут награждены, повышены по службе.

На встрече присутствовали заместитель командующего ВМС Украины генерал-майор Игорь Воронченко, полковник Юлий Мамчур, комбат морской пехоты подполковник Дмитрий Делятицкий и его заместитель майор Ростислав Ломтев, которые были незаконно захвачены во время последних штурмов и провокаций против украинских военных.

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Также состоялось совещание и.о. президента Украины с руководящим составом Вооруженных сил Украины, во время которого был обсужден вопрос о передислокации войск с территории Крыма и эвакуации семей военных.

Как сообщал УНИАН, 22 марта состоялся штурм авиабазы в Бельбеке, на территорию воинской части прорвались представители «самообороны Крыма». Позже стало известно, что командира воинской части Мамчура похитили российские военные. По словам его жены, Мамчур был арестован и доставлен в военную тюрьму в Севастополе.

26 марта стало известно, что Мамчура и еще пять украинских офицеров, задержанных в Крыму российскими солдатами, освободили.

Российские военные убеждали полковника Мамчура предать военную присягу народу Украины и перейти на службу в армию РФ.