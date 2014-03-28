Освобожденным из плена в Крыму офицерам пообещали награду
Турчинов сообщил, что правительство сейчас обеспечивает достойные условия для обустройства семей военных.
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поблагодарил освобожденных из плена офицеров Вооруженных сил за мужество и героизм.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом Турчинов сказал во время встречи с военными.
По его словам, армия в Крыму понесла большие потери, но, несмотря на это, наши военные полностью выполнили все задачи, стоявшие перед ними.
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«Вы дали возможность армии подготовиться к защите страны», - подчеркнул Турчинов.
Он сообщил, что правительство сейчас обеспечивает достойные условия для обустройства семей военных.
Турчинов отметил, что офицеры за мужество и стойкость будут награждены, повышены по службе.
На встрече присутствовали заместитель командующего ВМС Украины генерал-майор Игорь Воронченко, полковник Юлий Мамчур, комбат морской пехоты подполковник Дмитрий Делятицкий и его заместитель майор Ростислав Ломтев, которые были незаконно захвачены во время последних штурмов и провокаций против украинских военных.
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Также состоялось совещание и.о. президента Украины с руководящим составом Вооруженных сил Украины, во время которого был обсужден вопрос о передислокации войск с территории Крыма и эвакуации семей военных.
Как сообщал УНИАН, 22 марта состоялся штурм авиабазы в Бельбеке, на территорию воинской части прорвались представители «самообороны Крыма». Позже стало известно, что командира воинской части Мамчура похитили российские военные. По словам его жены, Мамчур был арестован и доставлен в военную тюрьму в Севастополе.
26 марта стало известно, что Мамчура и еще пять украинских офицеров, задержанных в Крыму российскими солдатами, освободили.
Российские военные убеждали полковника Мамчура предать военную присягу народу Украины и перейти на службу в армию РФ.