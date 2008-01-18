У Тимошенко обещают не ставить палки в колеса Путину
Остальных тоже просят не волноваться
|Григорий НЕМЫРЯ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НЕМЫРЯ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.
«Вступление Украины в ВТО ни в коем случае не будет использовано против любой другой страны, в том числе это касается и Российской Федерации», - сказал Г.НЕМЫРЯ.
По его словам, правительство Украины отвергает все спекуляции о том, что европейская интеграция страны и ее вступление в ВТО могут быть направлені против какой-либо страны или наносить вред другим государствам.
Г.НЕМЫРЯ предположил, что в случае позитивного решения по отчету рабочей группы о вступлении Украины в ВТО на заседании Генерального совета ВТО 5-6 или 7-8 февраля оно вступит в юридическую силу после ратификации парламентом.
Г.НЕМЫРЯ уточнил, что после этого еще будет необходимо внести технические изменения в 11 действующих законов Украины. «Такая процедура может длиться от 3 до 6 месяцев», - добавил вице-премьер.