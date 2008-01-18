У Тимошенко обещают не ставить палки в колеса Путину

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ исключает возможность использования Украиной своего вступления во Всемирную торговую организацию как механизма давления на другие страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НЕМЫРЯ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Вступление Украины в ВТО ни в коем случае не будет использовано против любой другой страны, в том числе это касается и Российской Федерации», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, правительство Украины отвергает все спекуляции о том, что европейская интеграция страны и ее вступление в ВТО могут быть направлені против какой-либо страны или наносить вред другим государствам.

Г.НЕМЫРЯ предположил, что в случае позитивного решения по отчету рабочей группы о вступлении Украины в ВТО на заседании Генерального совета ВТО 5-6 или 7-8 февраля оно вступит в юридическую силу после ратификации парламентом.

Г.НЕМЫРЯ уточнил, что после этого еще будет необходимо внести технические изменения в 11 действующих законов Украины. «Такая процедура может длиться от 3 до 6 месяцев», - добавил вице-премьер.