Ющенко о некоторых депутатах уже слышал легенды

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Верховную Раду ускорить принятие законов о государственном земельном кадастре и о рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, открывая сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что уже в который раз парламент продлевает мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, по словам В.ЮЩЕНКО, такой мораторий выгоден не крестьянам, а крупным землевладельцам, земельным магнатам.

Президент отметил, что продление моратория только увеличивает криминализацию сферы земельных отношений. По словам В.ЮЩЕНКО, уже ходят легенды о некоторых депутатах Верховной Рады, местных советов, которые имеют по несколько тысяч гектаров земли.

Президент сказал, что парламент должен в максимально сжатые сроки подготовить и принять законы о государственном земельном кадастре и о рынке земли, что откроет дорогу для снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Также Президент настаивает на скорейшем утверждении плана инвентаризации всех земель в Украине.

По мнению Президента, необходимо обязательно упростить процедуру отвода земель. В.ЮЩЕНКО сказал, что сейчас для получения земельного участка необходимо получить 139 разных подписей, что занимает около 1,5 лет. По словам В.ЮЩЕНКО, это - абсолютно коррупционная схема.