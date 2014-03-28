Россия продолжает активно перебрасывать войска к восточной границе Украины

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», на протяжении последних суток продолжалось перебрасывание российских войск к границе РФ с Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По его данным, в Ростовской области зафиксированы колонны техники, направляющиеся к госгранице, в районе г. Миллерово, пгт Тарасовский, г. Каменск-Шахтинский, в составе: 150 БТР, 400 единиц автомобильной техники.

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Вчера вечером на ж/д станцию «Ростов-Товарный» прибыли: 8 РСЗО «Ураган», 12 транспортно-заряжающих машин РСЗО, 4 бронетранспортера БТР-80, около десятка единиц автомобильной техники (включая бензовозы).

В Белгородской области зафиксированы колонны техники, движущейся в сторону госграницы (в 30-40 км от границы): около 30 единиц автомобильной техники и около 10 единиц гусеничной инженерной техники.