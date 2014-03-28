Россия продолжает активно перебрасывать войска к восточной границе Украины
Группа "Информационное Сопротивление" сообщает, что за последние сутки Россия продолжает наращивать свое военное присутствие около украинской границы.
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», на протяжении последних суток продолжалось перебрасывание российских войск к границе РФ с Украиной.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
По его данным, в Ростовской области зафиксированы колонны техники, направляющиеся к госгранице, в районе г. Миллерово, пгт Тарасовский, г. Каменск-Шахтинский, в составе: 150 БТР, 400 единиц автомобильной техники.
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Вчера вечером на ж/д станцию «Ростов-Товарный» прибыли: 8 РСЗО «Ураган», 12 транспортно-заряжающих машин РСЗО, 4 бронетранспортера БТР-80, около десятка единиц автомобильной техники (включая бензовозы).
В Белгородской области зафиксированы колонны техники, движущейся в сторону госграницы (в 30-40 км от границы): около 30 единиц автомобильной техники и около 10 единиц гусеничной инженерной техники.