Нардеп Дубовой уверен, что "бунта" против Турчинова больше не будет

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил народный депутат от "Батькищины", Александр Дубовой.

«Спецоперация под названием "рейдер", целью которой был захват полномочий Турчинова - успешно сорвана голосованием парламентской коалиции», - так нардеп прокомментировал провал голосования за отставку Турчинова.

«Отставка Турчинова на этой неделе была попыткой внутреннего саботажа некоторыми отдельными лицами. И чтобы не было никаких инсинуаций, Александр Турчинов поставил этот вопрос на голосование, чтобы проявились интересы. В результате они и проявились - это были две фигуры, Виталий Барвиненко и Анатолий Гриценко. Позже Барвиненко, очевидно, осознал всю глупость, которую пытался делать в кулуарах Верховной Рады Украины, и поэтому отозвал свое голосование. Я считаю, что вопрос уже исчерпан», - сказал Дубовой.

«Я убежден, что больше вопрос отставки спикера Александра Турчинова не будет подниматься, ведь сейчас - не до этого. Считаю, что лучшего руководителя парламента до этого времени не было и в такой кризисной ситуации не до внутренних конфликтов, саботажей и обид», - добавил Дубовой.