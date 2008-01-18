Тимошенко не послушала Ющенко: спорные объекты продадут первыми

Кабинет министров Украины первыми выставит на приватизационную продажу в 2008 году госпакеты акций 19 предприятий.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 16 января 2008 года № 81-р, обнародованном на Правительственном сайте.

В соответствии с распоряжением, на первоочередную продажу в 2008 году планируется выставить госпакеты акций ОАО “Укртелеком” (67,79%), ОАО “Одесский припортовый завод” (99,57%), ОАО “Турбоатом” (75,22%), Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (незавершенное строительство), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» (25,02%), ОАО “Львовоблэнерго” (26,98%), ОАО “Энергопоставляющая компания “Одессаоблэнерго” (25,01%), ОАО “Полтаваоблэнерго” (25%+1 акция), ОАО “Киевский завод реле и автоматики” (58,9%), ОАО “Киевский мотоциклетный завод” (100%, продажа с земельным участком), ОАО “Тернопольское объединение “Текстерно” (25%+1 акция), ОАО “Херсонский хлопчатобумажный комбинат” (25%+1 акция), ОАО “Научно-производственная фирма “Луганские аккумуляторы” (25%+1 акция), ОАО “Завод “Маяк” (100%), ОАО “Феодосийская судостроительная компания “Море” (100%), ОАО “Научно-производственный комплекс “Киевский завод автоматики имени Г. И. Петровского” (93,07%), ОАО “Научно-исследовательский институт электромеханических приборов (44,44%), ОАО “Энергопоставляющая компания “Черниговоблэнерго” (25%+1 акция), ОАО “Сумыоблэнерго” (25%+1 акция).

17 января Секретариат Президента Украины предложил исключить из спискаприватизируемых в 2008 году предприятий шесть облэнерго и включить в него «Лугансктепловоз».

По словам руководителя службы Секретариата Президента по связям с Верховной Радой и Кабинетом министров Яна БЕРНАЗЮКА с учетом того, что при приватизации шести облэнерго их акции фактически изымаются из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины», это может привести к неплатежеспособности данной компании и большой угрозе экономической и энергетической безопасности Украины.