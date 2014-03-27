Три освобожденных офицера уже прибыли в Киев – замглавы АП

Об этом LB.ua заявил исполняющий обязанности замглавы Администрации президента Андрей Сенченко.

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Напомним, накануне из российского плена были освобождены украинские военные. Как рассказал командир воинской части в Бельбеке Юлий Мамчур, им предлагали перейти на сторону РФ и давили на них психологически.