Три освобожденных офицера уже прибыли в Киев – замглавы АП

03:41, 27 марта 2014
Политика
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Полковник Юлий Мамчур, генерал-майор Игорь Воронченко, а также майор Ростислав Ломтев из батальона морской пехоты в Феодосии уже прибыли в Киев.

Мамчур / Ливинтернет

Об этом LB.ua заявил  исполняющий обязанности замглавы Администрации президента Андрей Сенченко. 

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Напомним, накануне из российского плена были освобождены украинские военные. Как рассказал командир воинской части в Бельбеке Юлий Мамчур, им предлагали перейти на сторону РФ и давили на них психологически. 

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