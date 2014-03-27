Три освобожденных офицера уже прибыли в Киев – замглавы АП
03:41, 27 марта 2014Политика
2 0
Полковник Юлий Мамчур, генерал-майор Игорь Воронченко, а также майор Ростислав Ломтев из батальона морской пехоты в Феодосии уже прибыли в Киев.
Три освобожденных офицера уже прибыли в Киев / Ливинтернет
Об этом LB.ua заявил исполняющий обязанности замглавы Администрации президента Андрей Сенченко.
Читайте такжеЗахваченных в Крыму офицеров освободили - Минобороны
Напомним, накануне из российского плена были освобождены украинские военные. Как рассказал командир воинской части в Бельбеке Юлий Мамчур, им предлагали перейти на сторону РФ и давили на них психологически.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter