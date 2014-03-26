Донецкий губернатор дал месяц на легализацию копанок

Председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута всем владельцам копанок - мест нелегальной добычи угля - дал месяц на легализацию недропользования, а все остальные обещает закрыть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в облгосадминистрации на совещании по вопросу незаконного недропользования в сфере угледобычи на территории Донецкой области.

Он заявил, что для легализации копанок, которые соответствуют критериям малых шахт, региональные власти Донецкой области дают один месяц. Все те, кто желает продолжать свою работу в законном русле, должны в течение этого срока подать соответствующие документы в областной совет и другие разрешительные органы.

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«Все, кто не подаст заявление о легализации в течение месяца, будут закрыты… Мы со своей стороны сделаем все необходимые движения, чтобы помочь. Дается срок один месяц, чтобы подали документы все, кто соответствует критериям», - подчеркнул Тарута.

По его информации, угля добывается в год «около 5 млн тонн в целом по Украине на этих незаконных копанках». По состоянию на начало текущего месяца в Донецкой области остается 160 участков незаконной угледобычи, среди которых 43 карьера, где добыча ведется открытым способом. Наибольшее количество нелегальных мест угледобычи зафиксировано в Амвросиевском и Шахтерском районах.

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Губернатор отметил: «У меня есть вертолет, свой, личный, и я буду за свои деньги делать облет вместе с руководителями правоохранительных органов, представителями местной власти. Мы будем наблюдать еженедельно, как будет меняться картина».

Тарута сказал, что сегодня не должно существовать никаких нелегальных организаций по добыче угля, так как из-за отсутствия техники безопасности там погибают люди, также нелегально добытый уголь вызывает большие проблемы со сбытом продукции угольных предприятий региона, создавая излишки на рынке угля, что ставит под угрозу их экономическую стабильность.

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«На самом деле мы миримся с тем, что у нас в XXI веке существует рабовладельческий труд и люди без всякой защиты работают, погибают, их засыпает, никто их не разыскивает. К сожалению, подбрасывают (погибших в копанках) на дороги, и у нас уровень ДТП достаточно большой в том числе и из-за тех безобразий, которые существуют в копанках», - сказал Тарута.

Как сообщал УНИАН, 25 марта губернатор Донецкой области Сергей Тарута в ходе аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений ОГА пообещал за 2 месяца закрыть все нелегальные копанки в регионе.