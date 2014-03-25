Завтра заседание Правительства состоится при участии Комиссаров ЕС
22:23, 25 марта 2014Политика
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Завтра, 26 марта, в 14.00 начнется заседание Правительства с участием Комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Штефана Фюле и Комиссара ЕС по вопросам бюджета и финансового планирования Януша Левандовски.
Фюле и Левандовски примут участие в заседании правительства / lenta-ua.net
Об этом сообщает правительственный портал.
После завершения заседания Правительства состоится встреча Премьер-министра Украины Арсения Яценюка с Комиссарами ЕС.
Европейские комиссары и ряд представителей Генеральных директоратов Европейской комиссии прибывают в Украину для совместных консультаций с членами Кабинета Министров по вопросам, связанным с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, отмечается также в сообщении.
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