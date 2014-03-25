Завтра заседание Правительства состоится при участии Комиссаров ЕС

Об этом сообщает правительственный портал.

После завершения заседания Правительства состоится встреча Премьер-министра Украины Арсения Яценюка с Комиссарами ЕС.

Европейские комиссары и ряд представителей Генеральных директоратов Европейской комиссии прибывают в Украину для совместных консультаций с членами Кабинета Министров по вопросам, связанным с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, отмечается также в сообщении.