Завтра заседание Правительства состоится при участии Комиссаров ЕС

22:23, 25 марта 2014
Политика
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Завтра, 26 марта, в 14.00 начнется заседание Правительства с участием Комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Штефана Фюле и Комиссара ЕС по вопросам бюджета и финансового планирования Януша Левандовски.

Кабмин, Кабинет министров Украины / lenta-ua.net

Об этом сообщает правительственный портал.

После завершения заседания Правительства состоится встреча Премьер-министра Украины Арсения Яценюка с Комиссарами ЕС.

Европейские комиссары и ряд представителей Генеральных директоратов Европейской комиссии прибывают в Украину для совместных консультаций с членами Кабинета Министров по вопросам, связанным с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, отмечается также в сообщении.

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