В работе Рады объявили перерыв
11:30, 25 марта 2014Политика
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В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 11.35 для проведения консультаций лидеров фракций и групп, входящих в коалицию.
В Раде начался небольшой перерыв
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов сообщил, что к нему обратилась фракция “УДАР” с предложением объявить перерыв и провести консультации между руководством фракций и групп, которые входят в коалицию.
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