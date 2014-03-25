В работе Рады объявили перерыв

11:30, 25 марта 2014
Политика
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В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 11.35 для проведения консультаций лидеров фракций и групп, входящих в коалицию.

В Раде начался небольшой перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов сообщил, что к нему обратилась фракция “УДАР” с предложением объявить перерыв и провести консультации между руководством фракций и групп, которые входят в коалицию.

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