Милиция открыла уголовное дело по факту убийства Сашка Билого
Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства активиста «Правого сектора» Александра Музычко, известного под псевдонимом «Сашко Билый».
Как сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел в Ровеннской области, дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса Украины - убийство, сообщает Радио "Свобода".
Тело Александра Музычко с двумя огнестрельными ранениями в сердце нашли возле села Бармаки, вблизи Ровно. По предварительным данным, его расстреляли неизвестные, которые приехали в местное кафе на трех микроавтобусах.Читайте такжеВ Правом секторе подтвердили убийство Сашка Билого
Александр Музычко был активистом «Правого сектора» в Западной Украине. В России против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве российских военных в Чечне. Музычко был личным телохранителем первого президента Чечни Джохара Дудаева.