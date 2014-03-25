Милиция открыла уголовное дело по факту убийства Сашка Билого

Как сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел в Ровеннской области, дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса Украины - убийство, сообщает Радио "Свобода".

Тело Александра Музычко с двумя огнестрельными ранениями в сердце нашли возле села Бармаки, вблизи Ровно. По предварительным данным, его расстреляли неизвестные, которые приехали в местное кафе на трех микроавтобусах.Читайте такжеВ Правом секторе подтвердили убийство Сашка Билого

Александр Музычко был активистом «Правого сектора» в Западной Украине. В России против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве российских военных в Чечне. Музычко был личным телохранителем первого президента Чечни Джохара Дудаева.