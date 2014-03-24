Присутствие украинских войск в Крыму необходимо до 27 марта - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

«Главный приказ Минобороны относительно Крыма состоит в том, чтоб украинские войска стояли. До 27 марта Генассамблея ООН должна рассмотреть обращение Украины по поводу определения Крыма демилитаризированной зоной. Для того чтобы наше внешнеполитическое ведомство могло вести торг в Генассамблее, нам необходимо присутствие в Крыму наших военных», - считает военный эксперт.

Тымчук объяснил, что «одно дело: когда Украина выступает в статусе полноправного участника процесса, когда мы заявляем – идем на мировую – Россия выводит свои войска и мы выводим свои», но Украина оказывается в совершенно другой роли, «если наших военных в Крыму не будет, когда Россия уже считает Крым своей территорией, со своим военным контингентом».

Читайте такжеСНБО поручил Минобороны вывести украинских военных из Крыма

Также эксперт уверен, что контроль России над Крымом будет довольно сомнительным, если на этой территории не будет российских войск, несмотря на все процедуры присоединения Крыма к Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение поручить Министерству обороны провести передислокацию воинских частей в Крыму.

Также СНБО поручил Кабмину провести эвакуацию семей военнослужащих, для которых есть реальная угроза их жизни и здоровью.