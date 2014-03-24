Морпехи Феодосии ставят условия россиянам и готовы стрелять

Российские оккупанты требуют оставить все оружие и продолжают блокировать военную часть, сообщает 5 канал.

В свою очередь морпехи заявили, что уедут только с грузовиками и на БТР-ах с флагом Украины и своего батальона.

По их словам, если до приказа о выезде кто-то незаконно попытается проникнуть на территорию части - откроют огонь на поражение.

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Как заявил капитан Вооруженных сил Украины Александр Лантух, личный состав не видит никаких причин, почему он должен сдавать вооружения.

"Мы люди военные, соответственно, мы отвечаем за нашу технику, за наше оружие. Нас никто не захватывал, нас никто не побеждал, и мы не видим никаких причин, почему мы должны ее здесь оставлять", - отметил он.