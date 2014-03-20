Шойгу попросил "власти Крыма" освободить командующего ВМС Украины

Об этом сообщает управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.

"Шойгу обратился к руководству Республики Крым с просьбой освободить задержанного днем командующего военно-морских сил Украины контр-адмирала Сергея Гайдука и не препятствовать его выезду на территорию Украины", - сказано в сообщении.

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"Гайдук вынужден был выполнять приказы своего руководства, подчиняясь воинским уставам вооруженных сил Украины", - цитирует Шойгу Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, 19 марта утром гражданские завалили забор и зашли на территорию штаба командования военно-морских сил Украины в Севастополе.

Командующего ВМС Украины Сергея Гайдука из Штаба ВМС вывели неизвестные.

В прокуратуре Севастополя пояснили, что Сергей Гайдук временно задержан, "поскольку к нему есть вопросы".

В незаконной прокуратуре пояснили, что Гайдук якобы "транслировал в воинские части Украины пришедший из Киева приказ применить оружие в отношении мирных граждан".