Регионалы Донецкой области выбрали нового лидера

Донецкую областную организацию Партии регионов возглавил 35-летний народный депутат Украины Николай Левченко.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято 21 марта на XXI Конференции Донецкой областной организации Партии регионов. Вопрос о выборе лидера облорганизации Партии регионов был внесен в связи с тем, что прежний председатель Андрей Шишацкий написал заявление о выходе из рядов Партии регионов.

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Кандидатуру Левченко выдвинула Донецкая городская организация Партии регионов, это была единственная кандидатура на конференции. Присутствовавший на мероприятии народный депутат Украины Борис Колесников также поддержал избрание Левченко на пост главы облорганизации ПР и высоко оценил достоинства этого кандидата, отметив, что знает его более 10 лет. «Я имею честь представить вам Николая Левченко, я абсолютно уверен, что он справится с этими высокими обязанностями, которые на него возлагаются. Что касается его возраста – ну молодой, это 18 лет, или 20 лет, а 35 лет – это уже, как говорят «молодая была уже не молода»…. Я считаю, что это самая достойная кандидатура», - сказал Колесников.

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Левченко поддержали все 353 делегата, присутствующих на партконференции.

После избрания он сказал, что в этом назначении видит только 10% своих заслуг и 90% - аванса, полученного от однопартийцев, которые он постарается оправдать.