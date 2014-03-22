Глава МИД Германии посетит Киев и Донецк

Федеральный министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер будет находиться с визитом в Украине сегодня, 22 марта.

Как сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, в ходе визита Штайнмайер встретится с и.о. президента Украины Александром Турчиновым, премьер-министром Арсением Яценюком. Он также посетит Донецк, где проведет встречу с руководством области.

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Также сегодня до полудня состоится пресс-конференция Яценюка по результатам встречи премьера Украины с министром иностранных дел ФРГ