Глава МИД Германии посетит Киев и Донецк
10:24, 22 марта 2014Политика
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На сегодня запланирован визит Штайнмайера в Украину.
Глава МИД Германии едет в Киев / Reuters
Федеральный министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер будет находиться с визитом в Украине сегодня, 22 марта.
Как сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, в ходе визита Штайнмайер встретится с и.о. президента Украины Александром Турчиновым, премьер-министром Арсением Яценюком. Он также посетит Донецк, где проведет встречу с руководством области.
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Также сегодня до полудня состоится пресс-конференция Яценюка по результатам встречи премьера Украины с министром иностранных дел ФРГ
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