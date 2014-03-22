Яценюк говорит, что в ближайшее время РФ попытается захватить Одесскую область

Об этом он заявил а эфире 1+1.

"У них сейчас есть несколько целей. Основная из целей – это сейчас Одесская область", – сказал Яценюк.

По его словам, российская агентура также планирует беспорядки на территории восточных областей.

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"Туда засланы профессиональные провокаторы, туда заслана спецагентура с территории России, но мы пытаемся избежать противостояния, и наши службы работают над этим", – сказал Яценюк.

Премьер уверяет, что держит связь со всеми без исключения главами областных администраций.