Тенюх отрицает, что военные в Крыму недовольны и называет жалобы "провокациями"

00:50, 22 марта 2014
Политика
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Украинские военные и моряки в Крыму не заброшены и имеют четкие приказы от Генштаба

Ігор Тенюх

Об этом в эфире 1+1 заявил министр обороны Украины Игорь Тенюх

Более того, многочисленные жалобы от военных, что киевское руководство не дает им четких приказов, министр назвал провокациями.

"Когда я услышал, что военные жалуются, что нет ответа от центра - я сразу приехал. Это,возможно, может быть одной из спецопераций наших соседей. Приказ был - защищать и оборонять украинские части и корабли", - заявил министр.

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