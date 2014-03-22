Тенюх отрицает, что военные в Крыму недовольны и называет жалобы "провокациями"
00:50, 22 марта 2014Политика
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Украинские военные и моряки в Крыму не заброшены и имеют четкие приказы от Генштаба
Тенюх назвал жалобы военных на отсутствие приказов командования "провокациями соседей"
Об этом в эфире 1+1 заявил министр обороны Украины Игорь Тенюх
Более того, многочисленные жалобы от военных, что киевское руководство не дает им четких приказов, министр назвал провокациями.
"Когда я услышал, что военные жалуются, что нет ответа от центра - я сразу приехал. Это,возможно, может быть одной из спецопераций наших соседей. Приказ был - защищать и оборонять украинские части и корабли", - заявил министр.
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