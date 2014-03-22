Тенюх отрицает, что военные в Крыму недовольны и называет жалобы "провокациями"

Об этом в эфире 1+1 заявил министр обороны Украины Игорь Тенюх

Более того, многочисленные жалобы от военных, что киевское руководство не дает им четких приказов, министр назвал провокациями.

"Когда я услышал, что военные жалуются, что нет ответа от центра - я сразу приехал. Это,возможно, может быть одной из спецопераций наших соседей. Приказ был - защищать и оборонять украинские части и корабли", - заявил министр.