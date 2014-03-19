Украина попросит ООН признать Крым демилитаризованной зоной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

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В частности, по его словам, СНБО поручила Кабинету министров безотлагательно обратиться к ООН относительно определения территории АР Крым демилитаризованной зоной.

Парубий отметил, что Украина предлагает схему вывода как российских, так и украинских войск с территории АРК. Именно с такой схемой Украина обращаться в ООН, добавил он.

Парубий выразил надежду, что план, предложенный Украиной, будет воспринят и в России.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела в оккупированном российскими войсками незаконный референдум и заявила, что почти 100 % принимавших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь.

В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образование в составе РФ новых субъектов.

Справка УНИАН. Демилитаризованная зона - территория, на которой по международному договору или иным актом ликвидированы военные сооружения и другие объекты, запрещено держать вооруженные силы, строить укрепления, военно-промышленные предприятия.