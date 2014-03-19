В ОГА Харькова заявили, что граница с Россией сейчас укреплена «плотно, как никогда»

В Харьковской области численность личного состава пограничников увеличена втрое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказал председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, говоря о мерах, принимаемых в связи с напряженной ситуацией на украинско-российской границе.

Читайте такжеВ Черниговской области пограничники ежедневно не пропускают в Украину 5-10 россиян

«Количество личного состава нашего пограничного отряда увеличено в три раза. Все необходимые меры по прикрытию границы Харьковская область выполнила вовремя. Проблем у нас с движением техники не было никаких. И от Министерства обороны к нашей области претензий нет", - сказал Балута.

В свою очередь заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Василий Хома добавил, что украинско-российская граница сейчас укреплена «плотно, как никогда».

«Нами были выполнены зеркальные адекватные меры как по концентрации вооруженных сил в районе границы Харьковской области, которая составляет 315,5 км, так и усилены были пограничные наряды. На данный момент могу сказать, что граница прикрыта плотно, как никогда», - сказал он.

Хома отметил, что ежесуточно на территорию Украины только на участке Харьковского пограничного отряда в страну не пропускаются более 100 граждан Российской Федерации.

Читайте такжеВ Донецкой области за неделю пограничники не пропустили в Украину около 700 россиян

«За две недели на всем пространстве украинско-российской границы было возвращено более 3,5 тыс. граждан РФ. На харьковском участке эти цифры составили 100, 120, 130 человек в сутки. Причины возврата: это лица, которые пытались провезти на территорию страны запрещенные предметы, провозили военную форму, спецсредства, провозили детали от оружия», - сказал Хома.

Вице-губернатор также отметил, что несмотря на принятые меры, «в настоящий момент граница и пограничная служба работает в штатном режиме, все 18 пунктов пропуска».