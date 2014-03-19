Командир части в Перевальном не отдавал приказа сдаться оккупантам

Об этом Украинской правде заявил заместитель начальника бригады в Перевальном подполковник Валерий Бойко.

По словам заместителя начальника бригады подполковника Валерия Бойко, эта информация об отказе от сопротивления, совсем не отвечает действительности.

Отвечая на вопрос,отдавал ли командир части приказ сдавать оружие, он ответил: "Не было такого приказа сдавать оружие. Мы находимся на местах. Никто ничего никуда не сдает", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что военным непонятен их статус после 21 числа.

"Возможности применять оружие у нас нет", - заявил он.

На реплику о том, что во вторник было объявлено разрешение применять оружие для защиты, он ответил:

"Согласно законодательству, у нас даже сейчас не военное время. Согласно законодательству у нас лишь один человек имеет право применять оружие – это часовой. Все остальные, как только применят оружие, согласно закону будут сидеть в тюрьме…. У нас даже не военное положение", - сказал Бойко.

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"Для того, чтобы провокаций не допустить, весь личный состав с оружием находиться не может. Нужно контролировать его использование, потому что любой выстрел в сторону российской стороны будет использоваться как оправдание пребывания российских войск на нашей территории", - сказал он.

"Поэтому часть оружия в оружейных комнатах. С оружием у нас дежурный подразделения и караул", - подчеркнул Бойко.

"Т.е они придут, под белы ручки вынесут, а мы ничего сделать не сможем. Будем дубинами отмахиваться. Оружие 21 века – дубина", - заявил Бойко.

Он также подчеркнул что "с нетерпением" ждет приезда министров Виталия Яремы и Игоря Тенюха в Крым для переговоров.

"Они говорят, что ситуация под контролем, пусть приезжают и договариваются", - добавил Бойко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром появилась информация о том, что украинские военные в Перевальном прекращают сопротивление оккупантам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», украинская 36-я бригада (Перевальное) прекращает сопротивление оккупантам", - писал он.

"В настоящее время личный состав бригады сдает оружие на склад. Далее украинские военные будут определяться - либо принимать присягу на верность оккупантам, либо увольняться из армии, либо эвакуироваться на материк", - отмечает Тымчук.

Позднее он уточнил, что офицеры 36-й бригады заявляют, что личный состав сдал оружие лишь частично.

"Остальные заявляют, что ждут решения Киева до 21 марта. Наши военные хотят до этой даты услышать четкую позицию украинского военно-политического руководства относительно перспектив пребывания украинских войск в Крыму", - написал он.