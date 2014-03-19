Украинские военные в Перевальном прекращают сопротивление оккупантам
11:46, 19 марта 2014Политика
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По данным группы «Информационное Сопротивление», в настоящее время личный состав 36-й бригады сдает оружие на склад.
Украинские военные в Перевальном прекращают сопротивление / Reuters
Украинские военные в Перевальном прекращают сопротивление оккупантам.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», украинская 36-я бригада (Перевальное) прекращает сопротивление оккупантам", - пишет он.
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"В настоящее время личный состав бригады сдает оружие на склад. Далее украинские военные будут определяться - либо принимать присягу на верность оккупантам, либо увольняться из армии, либо эвакуироваться на материк", - отмечает Тымчук.
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