Украинские военные в Перевальном прекращают сопротивление оккупантам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», украинская 36-я бригада (Перевальное) прекращает сопротивление оккупантам", - пишет он.

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"В настоящее время личный состав бригады сдает оружие на склад. Далее украинские военные будут определяться - либо принимать присягу на верность оккупантам, либо увольняться из армии, либо эвакуироваться на материк", - отмечает Тымчук.