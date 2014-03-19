Граждан Украины “будут выдавливать из Крыма” - правозащитник

Об этом он сказал на пресс-конференции членов Комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине, отвечая на вопрос УНИАН относительно того, как сейчас крымчане должны действовать в отношении своей работы, обучения и имущества.

“Люди вынуждены будут или принимать гражданство, или оттуда уезжать”, - сказал Березюк и добавил,что Россия “никогда не уважала права человека и не будет уважать сейчас”.Читайте такжеМеджлис не признает «договор о вхождении Крыма к России»

По мнению правозащитника, в Крыму будет индивидуальный подход: “Кто наш - к тому более-менее снисходительное отношение будет”, а “кто будет в дальнейшем оставаться гражданином Украины - по отношению к нему будут репрессии”.

В свою очередь, жительница Севастополя, журналистка Татьяна Рихтун выразила убеждение, что украинская власть должна объяснить людям, как им действовать в нынешней ситуации. “Сейчас нет четких инструкций для людей, которые остались там”, - сказала она.