ВАСУ отказался рассматривать иск донецкого адвоката к ВР

Высший административный суд закрыл производство по делу по иску донецкого адвоката Владимира Оленцевича к Верховной Раде Украины, которая возложила на Александра Турчинова обязанности президента, в связи с неподсудностью данного дела административным судам.

Как передает корреспондент УНИАН, как сказал председательствующий по данному делу судья Зайцев, «такой спор, исходя из положений статей 17, 171-1 Кодекса административного судопроизводства, пункта 1 части 1 статьи 1, статьи 150 Конституции Украины, а также согласно решению Конституционного Суда от 7 мая 2002 года, не принадлежит к административной юрисдикции, а только к конституционной юрисдикции, поскольку обжалуемый акт принимался на основании и в порядке, определенном Конституцией Украины».

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Кроме того, согласно решению ВАСУ, порядок работы Верховной Рады устанавливается Конституцией Украины и регламентом ВР.

Руководствуясь статьями 2, 17, 171, 171-1, пунктом 1 части 1 статьи 150, статьей 165 Кодекса административного судопроизводства, суд постановил закрыть производство по делу по иску Оленцевича к Верховной Раде Украины о признании действий противоправными и обязательства совершить определенные действия, сказал Зайцев.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля парламент принял постановление “О возложении на председателя Верховной Рады Украины обязанностей Президента Украины в соответствии со статьей 112 Конституции Украины”. За данное решение проголосовали 285 из 339 народных депутатов. Постановлением предусмотрено возложить обязанности Президента на председателя ВР на период до осуществления обязанностей Президента новоизбранным главой государства.

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Адвокат Оленцевич подал в ВАСУ иск о правомерности назначения Турчинова и.о. Президента.

Он просил «признать противоправными действия, совершенные 23 февраля, по возложению обязанностей Президента Украины на председателя Верховной Рады Турчинова при существовании законно избранного и наделенного полномочиями Президента Украины Виктора Януковича».