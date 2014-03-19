Япония не исключает введения новых санкций против РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 19 марта, что Токио изучает вопрос о введении новых мер в отношении России в связи с подписанием договора о присоединении к ней Крыма и Севастополя, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Это нарушает единство, суверенитет и территориальную целостность Украины, мы это осуждаем", - сказал премьер в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

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Токио 18 марта в связи с событиями вокруг Украины приостановил переговоры с Россией о смягчении визового режима и заморозил начало переговоров о возможном заключении трех договоров - об инвестиционном сотрудничестве, сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной деятельности. "Теперь мы изучим вопрос о принятии новых мер в отношении России в сотрудничестве с государствами "семерки" и другими странами", - заявил японский премьер.

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Он сообщил также, что может, если позволит ситуация в парламенте, принять участие в неформальном саммите "семерки" для обсуждения ситуации вокруг Украины, который, по словам Абэ, США предложили провести в рамках предстоящего 24-25 марта в Гааге форума по ядерной безопасности.