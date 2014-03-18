Япония прекращает консультации о смягчении визового режима с Россией

Глава МИД Японии Фумио Кисида выразил сожаление по поводу решения Москвы признать независимость Крыма и объявил в связи с этим о введении санкций в отношении России, сообщает ИТАР-ТАСС.

В официальном заявлении министра указывается, что они предусматривают приостановку консультаций о смягчении визового режима и замораживание начала переговоров о возможном заключении трех договоров - об инвестиционном сотрудничестве, о сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной деятельности.

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"Япония решительно настаивает на том, чтобы Россия строго соблюдала международное право, уважала единство, суверенитет и территориальную целостность Украины, отозвала признание независимости Крыма и не приступала к его присоединению", - указывается в заявлении.

Глава МИД Японии также выразил "глубокую озабоченность и сожаление в связи с нарастанием напряженности на Востоке Украины".

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Японии заявило, что не признает референдум в Крыму, поскольку считает, что он не соответствует конституции Украины. Также Япония обвинила РФ в нарушении устава ООН.