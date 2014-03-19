Меркель и Обама: «принятие» Крыма в Россию - неприемлемый удар по целостности Украины

В этой ситуации собеседники считают логическими введенные Европейским союзом и США индивидуальные санкции, говорится в сообщении аппарата главы немецкого правительства.

Они также подчеркнули желании продолжить идти путем политического диалога и взаимопонимания и вводить около скоординированные подходы, говорится в сообщении, передает Радио Свобода.

Во вторник в Москве президент России Владимир Путин подписал с фактическими сепаратистскими руководителями украинской автономии соглашение о вступлении Крыма и Севастополя в состав России по результатам незаконно проведенного там референдума об этом.

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Он также попросил парламент России утвердить эту аннексию части территории Украины. Москва утверждает, будто ее вторжения в Украину и аннексия Крыма «соответствуют международному праву».

Большая часть мирового сообщества подчеркивает, что действия Москвы грубо нарушают сами основы международного права. США и Европейский союз объявили, что готовят против России новые санкции.