Мороз раскрыл «опасно новый» сговор вокруг кресла Президента

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что на сегодня изменение порядка выборов Президента Украины недопустимо.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Столичные новости» №01 (487) от 15-22 января 2008 года.

Как считает лидер СПУ, изменение сейчас порядка прихода на должность главы государства «опасно новым сговором, который определит его участникам выгоды: бизнесовые, законодательные, должностные... В этом торге забудут о народе».

Вместе с тем, по мнению А.МОРОЗА, в будущем изменение порядка выборов Президента «было бы оправданным и соответствовало бы практике множества европейских демократий».

«То есть еще один-два цикла выборы Президента должны быть всенародными. За это время необходимо завершить политреформу. Тогда избрание Президента парламентом может быть целесообразным », - подчеркнул А.МОРОЗ.