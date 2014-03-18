Силовики открыли более 130 дел против сепаратистов в Крыму
Силовики расследуют 133 уголовных производства в связи с деятельностью сепаратистов.
Сепаратисты используют антиукраинские призывы для разжигания вражды, заявили в Генеральной прокуратуре.
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На такие факты органы прокуратуры оперативно реагировали в порядке, определенном законом, употребляли все возможные меры к восстановлению законности и правопорядка в Автономной Республике Крым, городе Севастополе и других регионах Украины, отметили в ведомстве.
На сегодняшний день правоохранительными органами проводится расследование в 133 уголовных процессах указанной категории, в частности: 18 - органами прокуратуры; 81 - органами внутренних дел; 36 - Службой безопасности.
Так, Генеральной прокуратурой расследуется и осуществляется процессуальное руководство в уголовных процессах, начатых в связи с совершением действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захвату государственной власти.