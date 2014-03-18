В Севастополе с админзданий снимают государственные символы Украины

Со здания Севастопольской городской государственной администрации сняли государственный символ Украины - трезубец.

В Севастополе начали снимать государственные символы Украины с административных зданий. Государственную символику снимают с помощью крана. Читайте такжеПутин одобрил проект договора о принятии Крыма в состав России Со здания Севастопольской городской государственной администрации уже сняли трезубец.

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