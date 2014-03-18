В Севастополе с админзданий снимают государственные символы Украины

11:06, 18 марта 2014
Политика
1 0

Со здания Севастопольской городской государственной администрации сняли государственный символ Украины - трезубец.

В Севастополе снимают символы украинской государственности / dumskaya.net

В Севастополе начали снимать государственные символы Украины с административных зданий.

Государственную символику снимают с помощью крана.

Читайте такжеПутин одобрил проект договора о принятии Крыма в состав России

Со здания Севастопольской городской государственной администрации уже сняли трезубец.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter