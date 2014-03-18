В Севастополе с админзданий снимают государственные символы Украины
11:06, 18 марта 2014Политика
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Со здания Севастопольской городской государственной администрации сняли государственный символ Украины - трезубец.
В Севастополе снимают символы украинской государственности / dumskaya.net
В Севастополе начали снимать государственные символы Украины с административных зданий.
Государственную символику снимают с помощью крана.
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Со здания Севастопольской городской государственной администрации уже сняли трезубец.
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