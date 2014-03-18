Меркель: Евросоюзу было нелегко принять санкции против России

Об этом заявил канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Росбалт со ссылкой на DW.

"Мы к этому не стремились, но были вынуждены пойти на этот шаг ввиду очевидных нарушений (украинского и международного законодательства), которые были допущены при проведении так называемого референдума в Крыму. Я рада, что Европа продемонстрировала единство", — заявила глава немецкого правительства.

Одновременно Меркель выразила надежду на дипломатическое урегулирование крымского кризиса. Запад по-прежнему готов к диалогу, и именно дипломатия должна быть "ключом к решению этого конфликта".

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Ранее Меркель призвала свою партию Христианско-демократический союз (ХДС) придерживаться жесткой линии в отношениях с Россией. Об этом сообщили участники заседаний президиума и правления ХДС, прошедших в понедельник.

Во время собрания президиума Меркель заявила, что нужно подготовиться к необходимости предпринять дальнейшие шаги против РФ. При всей готовности к дипломатическому решению конфликта не надо бояться, в том числе, и экономических санкций, считает глава правительства ФРГ.

Напомним, в понедельник Совет Европейского Союза утвердил санкции в отношении 21 лица, причастных к принятию решений, приведших, по оценке Евросоюза, к кризису в Украине. Как стало известно, в санкционный список ЕС вошли восемь крымских политиков, 10 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации и трое высокопоставленных военных.