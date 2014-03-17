«Референдум» в Крыму прошел по приднестровскому сценарию - премьер Молдовы

Об этом он сказал во время встречи с и.о. Президента, председателем Верховной Рады Александром Турчиновым, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам Лянкэ, Молдова никогда не признает результатов «фальшивого референдума в Автономной Республике Крым, который состоялся по аналогичному сценарию, что и в Приднестровье».

Лянкэ отметил готовность Молдовы укрепить политический диалог с Украиной. «Мы готовы прибергнуть ко всем необходимым совместным действиям по обеспечению безопасности в регионе», - добавил он.

По словам Турчинова, то, что происходит в Крыму, - «ни что иное, как немотивированная агрессия Российской Федерации, которая не имеет никаких объяснений: ни юридических, ни моральных».

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«Фальшивый референдум не состоялся бы без российского оружия и присутствия их войск», - сказал он, подчеркнув, что «тот фальшивый спектакль, который разыграли на территории полуострова, - нелегитимный, что подтвердили в своих выводах и Конституционный Суд Украины, и Венецианская комиссия.

«На территории Автономной Республики Крым нет крымских граждан, а есть граждане Украины, представители различных народностей, интересы которых мы способны защитить», - сказал Турчинов.

«Несмотря ни на что, мы продолжаем наше движение к ЕС», - отметил он и выразил надежду, что вместе с поддержкой стратегических партнеров Украины удастся решить все вопросы в Крыму.