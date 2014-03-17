ОБСЕ должна срочно направить миссии на восток и юг Украины - Германия

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Штайнмайер заявил перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов, которое должно рассмотреть адресные санкции против представителей России и Крыма, причастных к попыткам отделения полуострова от Украины.

"Необходимо сейчас - причем очень быстро! - направить наблюдательные миссии ОБСЕ, которые будут работать в Украине - в частности, в южной и восточной Украине, чтобы внимательно посмотреть, Россия продолжает действовать вне Крымом и дестабилизирует Украину", - сказал Штайнмайер.

"Мы можем предотвратить это отправкой этих миссий, но если Россия уверяет нас в телефонных разговорах, что не намереан распространять свою деятельность на восток и юг Украины, -- значит, она будет иметь возможность доказать это, устранив препятствия для миссий ОБСЕ. Такая миссия должна ехать уже сейчас, а не на следующей неделе или через неделю, потому что будет поздно", - добавил Штайнмайер.