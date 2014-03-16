Референдум в Крыму является незаконным и его результат не будет признан - Ромпей и Баррозу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в совместном заявлении лидеры ЕС снова призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и ввести свои войска в места их постоянной дислокации.

"Европейский Союз считает проведение референдума по будущему статусу части территории Украины таким, что противоречит украинской Конституции и международным нормам. Референдум является незаконным, нелегитимным и его результат не будет признан", - говорится в заявлении ван Ромпея и Баррозу.

"Решения кризиса в Украине должно опираться на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в рамках украинской Конституции и уважения международных норм. Только совместная работа через дипломатические процессы, включая прямыми переговорами между правительствами Украины и России, может помочь найти решение кризиса," - подчеркнули лидеры ЕС.

Ромпей и Баррозу заявили также о суровое осуждение ничем не спровоцированного нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России и призвали Москву уменьшить свои войска к предкризисной количества и вывести их к местам постоянной дислокации.

В заявлении говорится также, что в понедельник, 17 марта, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел на своем заседании в Брюсселе рассмотрит дополнительные меры со стороны ЕС против России согласно решению саммита от 6 марта. Лидеры ЕС тогда постановили, что в случае отсутствия де-эскалации ситуации со стороны России и отсутствия прямых контактов между Киевом и Москвой ЕС удастся ограничений на поездки и замораживания активов тех, кто в российском руководстве причастен к операции в Крыму. Следующим шагом могут быть экономические меры ЕС против России.