В Донецке осквернили памятник Тарасу Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, вчера, 9 марта, в честь 200-летия со Дня рождения Кобзаря к подножию памятника возлагали множество цветов. Но вечером того же дня возле памятника собирались пророссийские митингующие, которые вели себя достаточно агрессивно, сметая все, что связано с национальной символикой Украины. Так, было уничтожено несколько украинских флагов, снят с флагштока у здания облгосадминистрации, которая располагается в 100 метрах от памятника Т. Шевченко, государственный стяг, а также сожжен флаг с символикой донецкого футбольного клуба «Шахтер».

Сегодня же на памятнике Т. Шевченко была обнаружена, написанная черной краской нецензурная надпись.

Правоохранители обещают дать правовую оценку случившемуся.