На митинге в Донецке сепаратисты поставили ультиматум СБУ

Они требуют в течение часа освободить обвиняемого в сепаратизме Павла Губарева. В случае невыполнения этого требования они угрожают пикетировать здание областного управления СБУ.

Читайте такжеМосква исказила историю с бойней в Донецке и уже готова "взять под защиту"Также они собираются завтра в 12:00 пикетировать здание Донецкого областного совета с требованием назначить дату референдума об определении дальнейшей судьбы Донбасса, передают Новости Донбасса.

В случае, если это требование не удовлетворят, протестующие намерены собирать подписи за отзыв депутатов облсовета.

Выступающие на митинге заявляют, что вчера милиции отпустила 20 задержанных в рамках расследования уголовного дела по убийству участника митинга в поддержку соборности Украины Дмитрия Чернявского, который был убит 13 марта в результате нападения участников пророссийского митинга.

В то же время, ранее милиции сообщала лишь о 4-х задержанных в рамках этого уголовного производства.