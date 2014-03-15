В Крым доставлены 4 батареи ЗРК С-300
23:12, 15 марта 2014Политика
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Сегодня в Крым через Керченскую переправу доставлен зенитно-ракетный дивизион С-300 в составе 4-х батарей.
В Крым привезли ЗРК С-300 / mil.ru
Об этом сообщает со ссылкой на группу "Информационное Сопротивление" руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Читайте такжеРоссийская военная техника направилась вглубь Крыма "Вместе с дивизионом прибыла инженерная техника – 4 танковых тягача, подвижные дизель-генераторы, автоцистерны и 4 автомобиля УАЗ", - говорится в сообщении.
По данным группы, около 18:00 дивизион прибыл в Гвардейское (под Симферополем).
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