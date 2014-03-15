В Крым доставлены 4 батареи ЗРК С-300

Об этом сообщает со ссылкой на группу "Информационное Сопротивление" руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеРоссийская военная техника направилась вглубь Крыма "Вместе с дивизионом прибыла инженерная техника – 4 танковых тягача, подвижные дизель-генераторы, автоцистерны и 4 автомобиля УАЗ", - говорится в сообщении.

По данным группы, около 18:00 дивизион прибыл в Гвардейское (под Симферополем).