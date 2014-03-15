В Харькове пророссийские активисты обстреливают офис, в котором забаррикадировались члены Правого сектора

Об этом заявил идеолог организации "Патриот Украины" Олег Однороженко в эфире Громадське ТВ, сообщает Украинская правда.

По его словам, нападают на офис члены организации "Оплот", граждане России и пророссийские активисты.

Однороженко отметил, что это уже третье нападение на здание за эту неделю.

Вместе с тем представитель "Правого сектора" и "Патриотов Украины" Андрей Билецкий заявил, что люди, которые штурмуют здание, применяют огнестрельное оружие.

Читайте такжеВ Харькове пророссийские молодые люди громят офис "Просвещения". Слышны выстрелы. Два человека погибли. Обновляется

Представитель центрального штаба "Правого сектора" Артем Скоропадский отметил, что в Киев активисты "ПС" не выезжали. Все члены региональных ячеек "ПС" - местные жители.

По словам журналиста Леонида Мачулина, милиция и пожарные демонстрируют бездействие. "Все, что происходит, похоже на сценарий", - сказал он.

Около двенадцати часов ночи на место происшествия приехал Геннадий Кернес. По данным "МедиаПорта", из окон здания стреляли, а во дворе что-то горело.

Проезд по улице закрыт.

Как известно, в результате обстрела офисов организаций "Просвита" и "Патриоты Украины" на улице Рымарской, 18 в Харькове погибли 2 человека.

По данным мэра города Геннадия Кернеса, умершие - это милиционеры. В милиции же говорят, что "умерли гражданские".